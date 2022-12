Salzburgs Politik will ORF-Besetzung überdenken

Wird beim ORF der Posten des Landesdirektors neu vergeben, haben die jeweiligen Landeshauptleute eine gewichtiges Wort mitzureden. Das sieht das ORF-Bundesgesetz so vor. Glücklich ist mit dieser Regelung aber in Salzburg scheinbar niemand. Sogar Landeshauptmann Wilfried Haslauer (ÖVP) hängt nicht an diesem Mitspracherecht. „Eine Abschaffung wäre völlig in Ordnung, man müsste nur das ORF-Gesetz ändern“, heißt es aus seinem Büro.