Salzburger Landespolitik nimmt den ORF in Schutz

Die Salzburger Parteien haben zur neu aufgeflammten Diskussion um die Unabhängigkeit des ORF eine überraschend einhellige Meinung. Die Vorwürfe, die gegen den niederösterreichischen Landesdirektor laut geworden sind, werfen in ganz Österreich Fragen auf. Er soll politische Interventionen direkt an die Redaktion weitergegeben haben. Wie ist die Situation in Salzburg?