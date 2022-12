Magistrat beendete Protestaktion in Altstadt

„Die Klimaaktivisten sollen die Kunstwerke und Denkmäler verschonen. Weil die haben nichts mit dem Problem zu tun. Das Blattgold hätte beschädigt werden können.“ Stadtchef Harald Preuner (ÖVP) ist empört. „Ich halte ehrlich gesagt nichts davon“, fügt er hinzu. Die neuerliche Protestaktion mitten in der Salzburger Altstadt sorgte am Dienstag für Aufsehen. Aktivisten der Bewegung „Erde Brennt“ hatten in der Nacht auf Dienstag ein Transparent mit der Aufschrift „Advent, Advent, die Erde brennt“ auf der goldenen Kugel - Sphaera genannt - angebracht. Jedoch währte die Aktion nur kurz. Denn bereits vor Mittag erstrahlte das Kunstwerk wieder in seiner altbekannter Pracht. Denn: Das Plakat wurde entfernt.