Aktivisten hängen Transparent auf Kunstwerk

Offener Brief an Bundesregierung

Die Aktivisten fordern eine Mobilitäts- und Energiewende. Weg von Autos und hin zu Rad- und öffentlichem Verkehr. Zudem drängen sie auf Bundesebene auf einen sofortigen Ausstieg aus fossilen Energien. Gemeinsam mit weiteren Vertretern der Bewegung verfassten sie einen offenen Brief an die Bundesregierung. „Denn diese fossile Abhängigkeit feuert die zerstörerische Klimakrise an, finanziert den grauenhaften russischen Angriffskrieg und treibt die existenzbedrohenden Teuerungen an“, sagt die Aktivistin.