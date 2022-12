Wie Weihnachten früher war, was davon übrig ist

Krippenbau

Krippen sind künstlerische Darstellungen der Geburt Jesu in einer Futterkrippe in einem Stall zu Bethlehem. Meist sind diese sehr kunstvoll und mit viel Liebe zum Detail gestaltet. Die Österreicher lassen den Krippenbau in den letzten Jahren darum wieder vermehrt aufleben. In akribischer Kleinarbeit werden Jesuskind, Ochs und Esel geschnitzt, Ställe gezimmert, umliegende Landschaften gestaltet und bemalt und schlussendlich zu Hause aufgestellt. Oft werden die Krippen an nachfolgende Familien vererbt und wie ein Schatz gehütet.