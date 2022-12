Wo Sie Ihre eigene Weihnachtskrippe bauen können

Eine Katze sitzt am Heuboden, wo auch ein Bienenstock nicht weit ist. Und auf der einen Ecke des bergigen Geländes haben sich sogar zwei Raben niedergelassen... Für einen Moment geraten beim Anblick der Krippe sogar Josef, Maria und das Jesuskind in Vergessenheit. So viele Details wurden beim Bau des Kunstwerks berücksichtigt. „Soll ich das Licht im Stall einschalten?“, fragt Harald Roth, der Obmann des Vereins ist, der hinter der Krippenbauschule Stift St. Florian steht.