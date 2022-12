Wie habt ihr denn früher Weihnachten gefeiert?

„Für einen Christbaum hat früher niemand bezahlt“

Jetzt beginnen auch Annas Augen zu leuchten. „Mein Vater hat zu Weihnachten immer Eisschokolade gemacht. Da hat man Kokosfett, Kakao und Zucker geschmolzen, in kleine Formen gegossen und zum Auskühlen in eine Schüssel mit Schnee gestellt. Danach hat man sie rausgeklopft. Die Eisschoko war das Schönste an Weihnachten!“ Die 94-Jährige ist in Haslach aufgewachsen. „Am Heiligen Abend hab’ ich mit der Großmutter spazieren gehen müssen, damit sie zuhause den Baum schmücken können. So weit und immer weiter hab’ ich gehen müssen. In den Fenstern waren schon überall Christbäume zu sehen, und ich? Ich hab’ immer noch gehen müssen!“ Sie lacht und schüttelt den Kopf – auch als sie sich an ein Fest nach dem Krieg erinnert, das drei Familien gemeinsam in einer engen Wohnung feiern mussten.