Wäre Doskozil die bessere Rendi-Wagner?

SPÖ leistet sich den Luxus einer Führungsdebatte

Die hat sich nämlich mal wieder treffsicher und ohne Not in eine Führungsdebatte hineinmanövriert. Warum denn auch nicht? Es läuft gut, in Umfragen liegen die Sozialdemokraten auf dem ersten Platz und die Regierung steckt in einer veritablen Vertrauenskrise. Da kann man sich doch als aufstrebende Oppositionspartei schon einmal den Luxus von internen Hackeln leisten. Innerparteiliche Stabilität ist doch ohnehin nur etwas für Verlierer!