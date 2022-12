Die „kleine“ Salzgeber hat derzeit die Nase vorne

Amandas Krise schmerzt

Nun scheint es aber so, als ob „Angi“ im Sister-Act die Nase zumindest temporär vorne hätte. Bei zwei FIS-Riesenslaloms in St. Lambrecht fuhr sie zuletzt auf die Ränge neun und vier und lag damit erstmals im Rennvergleich vor Amanda, die nach überstandener Angina noch nach ihrer Form sucht. „Der Umstand, dass es bei ihr derzeit nicht läuft, geht mir schon sehr nahe und ich konnte mich im ersten Moment gar nicht so richtig für mich freuen“, gesteht Angelina. „Andererseits habe ich ewig darauf warten müssen, dass ich so ins Fahren und die Resultate komme.“