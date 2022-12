Obdachlos und einsam: Ein kaltes Weihnachtsfest

Durch eine Meldung bei der Kälteschutz-Hotline des Vereins B37 können besorgte Passanten Hinweise zu Obdachlosen geben: 0 732/77 67 67-560 Di, Do, Fr, 10 bis 12 Uhr oder per E-Mail: kaelteschutz@b37.at. Sachspenden für die Caritas Wärmestube in der Dinghoferstraße 54, 4020 Linz: Dringend gebraucht werden Schlafsäcke, Isomatten und Campingkocher. Abgabe zu den Öffnungszeiten: Mo, Di, Do, Fr, Sa, So, 11 bis 18 Uhr; Mi 14.30 bis 18 Uhr.