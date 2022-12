Salzburgs Händler sind zwiegespalten

Schauplatz Pongau: In Bischofshofen wie St. Johann ist der Auto- wie Kundenverkehr in den Einkaufsstraßen überschaubar. Es scheint, als würde hier nicht nur mehr nachgedacht als früher, sondern auch weniger ausgegeben. „Anfang der Adventzeit war eine Einkaufseuphorie da“, berichtet Bernard Adelsberger, Besitzer vom Modehaus-Riesen in der Bezirkshauptstadt. „Aber seit dem 8. Dezember ist das Geschäft verhalten. Vielleicht ist vom Weihnachtsgeld nicht mehr so viel da. Man hört ja allerorts, dass alles teurer wird. Das dürfte sich auswirken!“