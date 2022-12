Welcher Wein zum traditionellen Weihnachtsgericht?

Endlich ist es wieder so weit. Die Weihnachtsvorbereitungen sind in vollem Gange: Die letzten Geschenke werden gekauft, der Christbaum wird ausgesucht und auch die Einkaufsliste für das Weihnachtsessen steht schon fest. Zumindest fast, denn das Essen schmeckt nur halb so gut, ohne passende Getränkebegleitung. Aber welcher Wein passt eigentlich zum traditionellen österreichischen Weihnachtsessen, das wir jedes Jahr am 24. Dezember zubereiten? Die Schwertführerinnen, ein erfolgreiches heimisches Winzerinnen-Duo, hat für alle neun Bundesländer weihnachtliche Wein-Tipps!