Russen beschießen Zentrum von Cherson mit Raketen

„Keine Ruhe an der Front“

In seiner abendlichen Videoansprache beklagte Selenskyj am Mittwoch, dass Russland es nur auf Zerstörung abgesehen habe und alles in Schutt und Asche legen wolle. „Es gibt keine Ruhe an der Front.“ Zugleich berichtete der Präsident, dass 64 ukrainische Offiziere und Soldaten aus russischer Gefangenschaft entlassen worden seien.