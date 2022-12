Patriot-System für Kiew: USA kurz vor Entscheidung

Washington kündigte weitere Militärhilfe an

Die US-Regierung hatte erst in der vergangenen Woche weitere Militärhilfe in Millionenhöhe zur Verteidigung gegen Russland angekündigt. Die militärische Unterstützung für Kiew aus den USA beläuft sich seit Beginn der Amtszeit von US-Präsident Joe Biden Anfang 2021 auf bis dato insgesamt 20 Milliarden Dollar (knapp 18,8 Milliarden Euro).