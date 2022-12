Tote und Vermisste bei Bootsunglück im Ärmelkanal

In Medienberichten hatte es ursprünglich geheißen, dass im Ärmelkanal seit den frühen Morgenstunden ein „größerer Rettungseinsatz“ um das gekenterte Boot laufe. Die Küstenwache koordinierte am Mittwochvormittag gemeinsam mit Militär, Polizei und dem Grenzschutz eine Such- und Rettungsmission. Zwei Helikopter sowie britische und französische Rettungsboote waren im Einsatz.