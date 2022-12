SPÖ: Gewessler fehlte an 15 von 29 Parlamentstagen

Leonore Gewessler (Grüne) reiste am Mittwoch nach Kanada, um an der UN-Artenschutzkonferenz teilzunehmen. In der heimischen Innenpolitik kommt das nicht bei allen gut an. So äußerte etwa SPÖ-Vizeklubchef Jörg Leichtfried zwar Verständnis dafür, dass die Klimaschutzministerin sich für die Erhaltung der Arten einsetzt, kritisiert aber die neuerliche Abwesenheit Gewesslers im Nationalrat. Die Grünen-Politikerin sei an 15 von 29 Parlamentstagen, die ihre Dossiers betreffen, nicht dabei gewesen.