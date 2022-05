Jörg Leichtfried: „Die Regierung ist am Ende!“

Der stellvertretende SPÖ-Klubobmann Jörg Leichtfried übt in „Nachgefragt“ mit Gerhard Koller massive Kritik an der Regierung und holt zu einem Rundumschlag aus: „Da wird nichts mehr erledigt, keine Initiativen gesetzt, nur noch intern gestritten“. Gerade mal zwei Gesetze würden sich derzeit als Regierungsvorschlag in Begutachtung befinden, normalerweise müssten das um diese Zeit aber etwa zwanzig sein - also die zehnfache Menge. „Die Regierung ist am Ende, es werden nur noch die Ministerposten gewechselt, es fehlt aber jede Substanz“.