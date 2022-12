Alle einig: Länder pochen auf Energieschutzschirm

In seltener Einigkeit fordern die Bundesländer von der Regierung einen Energieschutzschirm für Österreich, analog zur deutschen Gaspreisbremse. Konkrete Summen ließen Wiens Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) und Vorarlbergs Markus Wallner (ÖVP) nach einem Treffen der Landeshauptleutekonferenz am Freitag zwar offen, allerdings gelte es, schnell zu handeln. Die Länder wollen zudem schneller und intensiver in die Informationspolitik zur Versorgungssicherheit eingebunden werden.