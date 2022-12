Elon Musk bei Auftritt minutenlang ausgebuht

„90 Prozent Jubel und 10 Prozent Buhrufe“

Alles halb so schlimm? Zumindest, wenn man Elon Musk Glauben schenkt. Der behauptete am Montag via Twitter, dass der ohrenbetäubende Lärm in Wirklichkeit „90 Prozent Jubel und 10 Prozent Buhrufe“ gewesen seien. Schriftsteller James Yu, der am Sonntag in der Menge saß, schätzte dem Bericht nach dagegen, dass 80 Prozent des Publikums buhten, und merkte an, dass Musk auf der Bühne verkümmerte und sich „in einen Maiskolben“ verwandelte, als die Buhrufe begannen.