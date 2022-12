Schmalster Radweg von Linz erhitzt die Gemüter

Weg birgt nach Sanierung neue Gefahren

Langer: „Zum einen kann hier durch den motorisierenden Verkehr kein ausreichender Überholabstand eingehalten werden, zum anderen führt der Radweg immer wieder an Stellen mit längs parkenden Autos vorbei.“ Zudem gibt es neue Gefahren, wie Redlhammer betont: „Bei der Sanierung ist etwa eine Hauszufahrt gebaut worden, die aufgrund ihrer Schräglage ein zusätzliches Hindernis darstellt.“ Im Gemeinderat am Donnerstag wollen die beiden deshalb eine Resolution an Landesrat Günther Steinkellner initiieren, mit dem Ziel, dass die Mängel schleunigst behoben werden. Aus dessen Büro hieß es Montag: „Wir sind diesbezüglich längst in Abstimmung mit der Stadt.“