Damen-Chefcoach will „alles auf den Kopf stellen“

Wie geht’s für die Technik-Girls weiter? Nach Weihnachten warten bei den ersten Saison-Heimrennen am Semmering zwei Riesentorläufe und ein Slalom. Dort laufen die Aufbauarbeiten und die Schneekanonen auf Hochtouren. „Wir haben jetzt in der Nacht minus acht Grad und die bisher produktivste Beschneiungsphase“, erzählt OK-Chef Franz Steiner, den die Resultate der Damen nicht kaltlassen. „Stockerlplätze wären natürlich positiv. Hoffentlich dann bei uns.“ Chefcoach Trinker: „Wir wollen am Semmering zeigen, was wir können.“