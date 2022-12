Damen-Slalom in Sestriere - ab 10:30 Uhr LIVE

Die ersten beiden Saison-Slaloms in Levi hat Mikaela Shiffrin gewonnen. Zuletzt in Killington triumphierte Wendy Holdener erstmals und ex aequo mit Anna Swenn Larsson - gibt es heute (1. DG: 10.30/2. DG: 13.30) in Sestriere wieder eine andere am obersten Treppchen? Für Österreichs Beste Katharina Liensberger wird’s ihr 100. Weltcup-Rennen. „Natürlich etwas ganz Besonderes“, so die Doppel-Weltmeisterin vor dem Jubiläum im Piemont. Mit dem sportkrone.at-Ticker (siehe unten) sind Sie hier LIVE mit dabei.