„Debakel“, „extrem zäh“: ÖSV-Damen total bedient

„Das ist echt ein Debakel, es ist bei keiner von uns etwas gegangen. Es ist schlecht, dass es nur zwei in die 30 geschafft haben. Und dann so ein Ergebnis, das ist hart“, erkannte die Kärntnerin Truppe (+3,45), die es nicht geschafft hatte, auf der harten und etwas spurigen Piste auf Zug zu kommen. „Es ist ein bissl schwierig, das alles zusammenzufassen. Ich hatte nicht das Gefühl am Ski gehabt, dass ich aktiv mitarbeiten, nach vor arbeiten kann. Es ist eine brutal zähe Geschichte, da liegt noch so viel Arbeit vor uns.“ Bis Semmering müsse noch einiges passieren, da stehen vor dem Jahreswechsel mit zwei Riesentorläufen und einem Slalom die nächsten Technikrennen auf dem Programm.