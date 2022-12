ÖSV-Team bleibt in Arosa ohne Weltcup-Podestplatz

Österreichs Ski-Crosser sind am Montag nach den erfreulichen Auftaktsiegen in der Vorwoche in Val Thorens ohne Podestplatz geblieben! Bei minus 16 Grad in Arosa in der Schweiz sorgte Katrin Ofner im Nightrace für die beste ÖSV-Platzierung. Nach dem Semifinal-Aus gewann sie das kleine Finale und wurde damit Fünfte. Der Sieg ging an die Schwedin Sandra Näslund, es war ihr insgesamt 31. Weltcup-Sieg und der dritte im dritten Rennen.