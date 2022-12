Ski-Crosser Rohrweck gewinnt bei Weltcup-Auftakt

„Ehrlich gesagt, habe ich mich in der Früh nicht so gut gefühlt. Ich war nervös, wusste nicht, wie ich drauf bin“, sagte der 32-Jährige in einer ersten Reaktion im Ziel, er sprach von einem „harten Stück Arbeit. Vorwiegend habe ich geschaut, dass ich aus dem Start gut weg komme und dann Abschied nehme. Das war mein Plan.“ Er soll auch am Freitag wieder aufgehen. Da steht in Val Thorens noch ein Bewerb auf dem Programm.