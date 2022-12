Ukrainisches Militär greift besetzte Gebiete an

Das ukrainische Militär greift derzeit Ziele in den russisch besetzten Gebieten des Landes an. Zeitgleich habe aber auch die russische Luftwaffe am Sonntag mehrere Angriffe geflogen, heißt es seitens des ukrainischen Generalstabs. Bei den aktuellen Kämpfen kamen mindestens zwei Zivilpersonen ums Leben.