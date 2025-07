Von frisierten E-Scootern und immer mehr Unfällen

Einer Polizeistreife ist der E-Scooter eines 57-Jährigen an der Itzlinger Hauptstraße sofort aufgefallen: Das elektrische Gefährt war umgebaut und offensichtlich frisiert. Den Beweis lieferte der Prüfstand: 89 Stundenkilometer als Maximalgeschwindigkeit! Also mehr als dreimal so viel wie eigentlich erlaubt.