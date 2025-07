Wirtshaus-Deal in Leithaprodersdorf ist geplatzt

Ein Geschäft, bezahlt in Naturalien

Flugs sicherte ihm dieser mündlich zu, dass das Land „die Hälfte der Anschaffungskosten“, sprich 390.000 Euro, übernehmen werde. Dieses Geld sollte dann, sobald es vom Land an die Gemeinde überwiesen ist, gleich an die Familie Fürst weiterfließen. „Den Rest wollten wir in Form von Grundstücken abgelten, damit die Gemeinde geldmäßig nicht belastet wird“, erklärt Radatz.