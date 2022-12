Herren-RTL von Val d‘Isere - ab 9.30 Uhr LIVE

Rückkehrer mit Potenzial

Ein Ergebnis, das Cheftrainer Marko Pfeifer vor eineinhalb Monaten nicht sonderlich viel Freude bereitet hatte. Im Hinblick auf das Rennen heute (9.30/12.30) zeigt sich der Kärntner aber zuversichtlicher. Nicht zuletzt aufgrund der Comebacks von Roland Leitinger und Stefan Brennsteiner, die in den vergangenen beiden Wintern für in Summe zwei zweite und zwei dritte Plätze gesorgt hatten. „Es ist sehr gut, dass Brandy und Leiti wieder mit dabei sind. Jetzt haben wir eine schlagkräftige Riesentorlauf-Truppe, von der ich mir in Val d’lsère eine klare Steigerung im Vergleich zum Auftakt erwarte“, so Pfeifer.