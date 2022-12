Zwei Pflegeheime mussten bereits Betten abbauen

LKH Rankweil ist beim Personal negativer Spitzenreiter

Ähnlich düster ist die Lage in den Spitälern. Dort fehlen in der Pflege rund 41 Vollzeitkräfte, bei den Ärzten 31. Verteilt über alle Landeskrankenhäuser sind derzeit 100 Betten nicht belegbar, mit 49 ist die Psychiatrie am LKH Rankweil negativer Spitzenreiter. 20 Prozent der Betten stehen dort wegen Personalmangels leer. In den anderen LKH hat das zur Folge, dass man auf operative Eingriffe warten muss.