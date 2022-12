Rumänien beklagt „Weihnachtsgeschenk für Putin“

Wie berichtet, hatte Österreichs Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) am Donnerstag gegen die Schengen-Aufnahme von Bulgarien und Rumänien gestimmt. Er begründete das in erster Linie vor allem mit der hohen Zahl von Asylanträgen in Österreich und forderte weitere Maßnahmen der EU-Kommission.