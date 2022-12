Erster Tag im Prozess gegen Ex-Wirecard-Boss Braun

Braun sitzt im Gefängnis

Ex-Vorstandschef Braun weist die Vorwürfe bisher zurück. Er sei nach eigener Aussage nicht beteiligt gewesen und selbst Opfer krimineller Machenschaften in seinem Unternehmen geworden. So soll sein Mitangeklagter Oliver Bellenhaus, früherer Leiter der Wirecard-Tochtergesellschaft in Dubai, Milliarden Euro veruntreut haben. Beim Prozessauftakt in München am Donnerstag bestätigte Braun nur seine Personalien. „Absolut richtig“, antwortete der Manager laut der Nachrichtenagentur dpa auf die Frage, ob er in Bayerns größtem Gefängnis, der JVA Stadelheim, untergebracht sei. Zu den inhaltlichen Vorwürfen soll er dann kommende Woche erstmals Stellung beziehen.