Wirecard: Für RLB OÖ geht es um 41 Millionen Euro

„Wie ich den größten Wirtschaftsbetrug Deutschlands aufdeckte und einen DAX-Konzern zu Fall brachte“ - das beschreibt Dan McCrum in seinem Buch „House of Wirecard" anschaulich. Ab 8. Dezember werden noch mehr Hintergründe zu der Mega-Pleite der Wirecard AG auf den Tisch kommen. Grund ist der Beginn des Strafverfahrens gegen den Ex-Vorstandschef der Firma am Landgericht München.