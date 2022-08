Das Wirecard-Phantom mit den vielen Gesichtern ...

Jan Marsalek alias Maks Mauer alias German Bazhenov – der mutmaßliche Hauptakteur im Wirecard-Finanzskandal hat auf seiner Flucht vor der deutschen Justiz viele Gesichter – und ebenso viele Reisepässe. Als der gebürtige Wiener am 19. Juni 2020 das Weite suchte, stieg er am Flugplatz in Bad Vöslau (NÖ) als Staatsangehöriger des Karibikstaates Grenada in den bereitstehenden Privatjet.