Ex-Kollegen zu Maier: „Hermann war ein Besessener“

Und auch Fritz Strobl denkt gerne an die gemeinsame Zeit zurück. „Wir sind ja der gleiche Jahrgang und haben uns in Schladming in der Handelsschule kennengelernt. Er ist auferstanden wie Phoenix aus der Asche, war in seiner besten Zeit fast unschlagbar. Hermann war ein Besessener, hat mit dem Training erst aufgehört, nachdem der letzte Lift zugesperrt hat.“