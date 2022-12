Hund „Simbas“ Nase soll Tabea wieder aufrichten

Man sieht es der 19-jährigen Tabea aus der Grenzregion zu NÖ nicht an, doch die junge Frau leidet an massiven gesundheitlichen Problemen, die einen normalen Alltag zurzeit unmöglich machen. Denn nahezu täglich fällt sie ohne irgendein Vorzeichen plötzlich um, wird von heftigen Krampfanfällen geschüttelt. „Dieser Zustand dauert zwischen fünf Minuten und fünf Stunden“, sagt Tabea, die im Vorjahr deshalb ihre Schulausbildung in einer HLW abbrechen musste.