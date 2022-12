Gas vom Staat? Das Kuckucksei!

Mitten in die vorweihnachtliche Stimmung platzte die Meldung, dass die OMV daran denke, ihre Gashandelsfirma dem österreichischen Staat anzubieten. Na ja, eine Goldhenne ist das zwar nicht, in guten Jahren hat sie in Westeuropa so 50 bis 60 Millionen Euro verdient, in Osteuropa (vor allem in Rumänien) gar 500 Millionen Euro. Heuer war krisenbedingt alles anders, die Gashandelsfirma hat mit einem Minus von geschätzten 200 Millionen geschlossen.