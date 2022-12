Keine WM-Minute gespielt, dennoch der große Sieger

„Ich war überrascht, dass er mein Trikot überhaupt genommen hat“

„Ich wollte den anderen Burschen zuerst die Möglichkeit geben, keiner hat es gemacht, also dachte ich mir, warum nicht?“, sagte der 24-jährige Spieler in Diensten von Heart of Midlothian in der schottischen Topliga. „Ich weiß nicht, ob mein Shirt irgendwo in der Garderobe geblieben ist, aber ich war überrascht, dass er meines überhaupt genommen hat.“