Australien-Spieler stellen sich für Messi-Foto an

Rekord-Spiel

Mit seinem Tor war Lionel Messi maßgeblich an Argentiniens 2:1-Sieg gegen Australien beteiligt. In seinem 1000. Pflichtspiel als Profi erzielte er sein 789. Tor, das neunte bei einer WM. Der sechsfache Weltfußballer zog damit an niemand Geringerem als Diego Maradona vorbei. Für den 35-Jährigen war es der 94. Treffer in seinen Nationalfarben, argentinischer Landesrekord wohl für die Ewigkeit. „Ich lebe den Moment, ich genieße es“, meinte der Kapitän nach der Partie.