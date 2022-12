In Tiroler Ort „regelt“ Krampusbande den Verkehr

Sie rennen auf Autos zu, die im Stau stehen, reißen die Pkw-Türen auf, schlagen mit Ruten auf die Fahrzeuge ein, werfen Eier darauf und beschädigen die Autos – absichtlich oder versehentlich – mit ihren umgehängten Glocken und Ketten. Die Rede ist von Teufeln, die – abseits angemeldeter Krampusläufe – derzeit in Längenfeld ihr Unwesen treiben. Wenn Zeugen sie mit dem Handy auf Videos bannen, versuchen sie die Smartphones zu beschädigen – so geschehen in einem Fall am Sonntagabend bei der Kirche in Längenfeld - die „Krone“ berichtete.