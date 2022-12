Krampusse demolierten Auto und Handy von Passant

Es ist ein furchteinflößender, aber toller Brauch, der Anfang Dezember rund um den Nikolaustag viele begeistert: die Tradition der Krampusse. Leider gibt es aber unter den höllischen Teufeln auch „schwarze Schafe“, die immer wieder für unschöne Zwischenfälle sorgen. So auch am Sonntagabend in Längenfeld im Tiroler Ötztal.