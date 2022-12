Die Lehren aus dem Salzburger Finanzskandal

Vier-Augen-Prinzip als wichtige Maßnahme

Die Umstellung auf die Doppik-Buchhaltung ist einer davon. „Damals in der Kameralistik ist die Spekulation quasi parallel an der Buchhaltung vorbeigegangen. Mit dem neuen System würde das viel schneller auffallen“, so Stöckl. Bei diesem Buchhaltungssystem werden die Vorgänge zweimal erfasst.