Koch und Kellner sind in Obertauern auf Rekordjagd

530 Höhenmeter mehr als 100 Mal absolviert

Koch ist bereits ein alter Hase, was das Sammeln von Bestleistungen angeht. Seine sieben Einträge im Rekordbuch hat er allesamt auf dem Snowbike erzielt. Der Skilehrer und ehemalige Skischul-Besitzer hat etwa die meisten Torstangen umkurvt und die meisten Höhenmeter gesammelt. In den vergangenen Wintermonaten hat er sich die Tourenski angeschnallt und ist 110-mal aufs Zehnerkar hinaufgegangen. „Das sind genau 530 Höhenmeter pro Tour“, sagt der fitte Koch. Gestern, Donnerstag, haben ihn Freunde und Bekannte auf seiner Rekordtour begleitet. Er hat alle Touren dokumentiert und will die Aufnahme ins Guinness-Buch auch damit schaffen.