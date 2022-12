Das Gesicht hinter den schaurigen Krampuslarven

Wenn in diesen Tagen die Krampusse und Tuifl ihre furchterregende Show aufführen und deren Fratzen nicht nur die kleinen Zuseher in Schrecken versetzen, hat das Handwerk von Miguel Walch seine Wirkung nicht verfehlt. Der umgängliche Wahl-Imster - aufgewachsen in der Krampushochburg Tarrenz - hat sich dem Geschäft mit der Angst verschrieben, dem Schnitzen von Krampuslarven.