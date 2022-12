Gewürgt und gebissen: Beziehungsstreit eskalierte

Der erste Einsatz ereignete sich in einem Mehrparteienhaus in Villach. Ein 38-Jähriger und seine Partnerin gerieten in einen lautstarken Streit und wurden dabei auch handgreiflich. „Als die 31-Jährige die Wohnung verlassen wollte, versuchte der Mann sie daran zu hindern und würgte sie mittels Halsklammer, woraufhin die Frau ihn mehrmals in den Arm biss“, schildert ein Polizist.