Italien: 2 Mio. Ungeimpfte müssen Strafe zahlen

Wenige Impfgegner demonstrierten in Rom

Das Verfassungsgericht in Rom entscheidet am heutigen Donnerstag über die Rechtmäßigkeit der von der Vorgängerregierung eingeführten Impfpflicht und die Suspendierung von Arbeit und Gehalt für diejenigen, die sich nicht daran gehalten haben. Impfgegner demonstrierten am Mittwoch im Namen der Freiheit zur Selbstbestimmung vor dem Verfassungsgericht.