Tagger: „Das war für mich eine unglaubliche Woche“

Auch, wenn die Krönung ausblieb, sie im chinesischen Jiujiang bei ihrem ersten WTA-Turnier im Finale Anna Blinkowa (Rus) 3:6, 3:6 unterlag. Wo die Osttirolerin ihr großes Talent aber wiederholt aufblitzen ließ, ein Versprechen für die Zukunft abgab. Speziell die einhändige Rückhand, die von den Top-300-Spielerinnen aktuell nur acht spielen, sorgt für Staunen. „Im Alter von 12 Jahren habe ich sie umgestellt“, erzählt die 1,86 Meter große Lilli, früher Fan von Roger Federer. Schon im Alter von 13 zog Tagger nach Italien, trainiert seit zwei Jahren mit Francesca Schiavone, Ex-Nummer vier der Welt und French-Open-Siegerin von 2010. Dazu steht sie beim selben Management unter Vertrag wie Jannik Sinner.