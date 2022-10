Ungeimpfte Ärzte dürfen in Italien wieder arbeiten

Italien macht unter der neuen Regierung eine Kehrtwende beim Umgang mit dem Coronavirus. So sollen nicht geimpfte Ärzte, die sich der bis Ende 2022 geltenden Impfpflicht für Gesundheitspersonal widersetzt haben und vom Dienst suspendiert wurden, wieder arbeiten dürfen. Auch in anderen Bereichen werden Corona-Maßnahmen gelockert, erklärte der neue Gesundheitsminister Orazio Schillaci am Freitag.