Polizei erwischte zwei deutsche Raser im Lungau

Besonders eilig hatten es wohl zwei Deutsche am Sonntag im Salzburger Lungau. Ein 49-Jähriger war auf der Tauernautobahn (A10) mit 153 km/h statt erlaubter 100 km/h unterwegs. Ein 39-Jähriger legte hier noch etwas drauf und wurde mit 165 km/h erwischt.
Weil beide im Gemeindegebiet von St. Michael um mehr als 50 km/h schneller als erlaubt unterwegs waren, mussten sie ihre Führerscheine abgeben.
Zudem untersagte die Polizei den beiden Deutschen die Weiterfahrt.
