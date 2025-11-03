Polizei erwischte zwei deutsche Raser im Lungau

Besonders eilig hatten es wohl zwei Deutsche am Sonntag im Salzburger Lungau. Ein 49-Jähriger war auf der Tauernautobahn (A10) mit 153 km/h statt erlaubter 100 km/h unterwegs. Ein 39-Jähriger legte hier noch etwas drauf und wurde mit 165 km/h erwischt.