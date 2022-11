Aktivisten müssen Kosten für Polizeieinsatz zahlen

„Mit Spezialmittel vom Asphalt gelöst“

„Die festgeklebten Personen mussten in weiterer Folge durch die WEGA-Kräfte mit einem Spezialmittel vom Asphalt gelöst werden“, heißt es in der Anzeige, die der APA vorliegt. Die Verkehrsüberwachung der „Klebeaktion“, so die Bezeichnung in der Anzeige, sei vom Polizeihubschrauber Libelle durchgeführt worden.